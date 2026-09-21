犠牲者の冥福祈り黙とう＝能登豪雨２年、２１人が犠牲―石川

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災害関連死５人を含む２１人が亡くなった能登半島北部の豪雨災害は２１日、発生から２年となった。石川県内には輪島、珠洲両市などで６カ所に献花台が設置され、山野之義知事は同日午前、金沢市内の県庁舎で献花台に花を手向け犠牲者の冥福を祈った。

山野知事は献花後、「現地の方たちの声をお聞きしながら、できるだけ寄り添う形で、一日も早い復興に取り組んでいく」と話した。

輪島市立輪島中３年の喜三翼音さん＝当時（１４）＝らが亡くなった同市では、３カ所に献花台が設けられ、住民らが黙とうをささげた。姉を亡くした中山真さん（３０）は「２年間、あっという間だった。（姉に）変わらず元気に生きているよと伝えたい」と思いをはせた。同市町野町の坂本敏展さん（７２）は「地震から立ち直ろうとした矢先に被害を受け、ショックが大きかった。ただ、ボランティアが泥だらけで作業する姿を見て、下を向いてはいられないと思った」と当時を振り返った。その上で、復旧・復興に向けて「やるしかない」と力を込めた。

珠洲市では、特に被害の大きかった大谷地区の小中学校に献花台が設けられた。友人の母を悼んで献花に訪れた狩野哲也さん（５６）は「復旧は進んでいるが、被災当時のままの場所もある。元通りとはいかないが、早く生活できるようになってほしい」と話した。

県によると、２年前の豪雨では全壊８３棟・半壊６５９棟を含む住宅１９０６棟が被災し、直接死１６人に加え５人が災害関連死と認定された。豪雨の影響は続き、今月１日時点で１６５世帯３８１人が仮設住宅で暮らしているという。

能登半島北部の豪雨災害から２年となり、献花台に花を手向ける石川県の山野之義知事＝２１日午前、金沢市

２０２４年９月の能登豪雨の犠牲者を悼み、手を合わせる遺族＝２１日午前、石川県輪島市

２０２４年９月の能登豪雨の犠牲者を悼み、設置された献花台＝２１日午前、石川県珠洲市

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