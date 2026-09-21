フィリピンの残留２世、父の故郷沖縄へ＝親族の情報提供呼び掛け

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【マニラ時事】フィリピンで生まれ、太平洋戦争後に父と生き別れた日系２世の賀数アデライダさん（９０）が、父の故郷・沖縄への初訪問を年内に計画している。「父をみとり、世話をしてくれたことにお礼を言いたい」として支援団体と共に日本にいる親族を捜しているが、調査は難航。情報提供を呼び掛けている。

賀数さんは、沖縄出身の父・昇さんとフィリピン人の母を持つ。昇さんは１９４５年の終戦に際し長男の昇一さんと共に日本に送還された後、５１年に死去。昇一さんは７０年代にフィリピンに戻ったが、９２年に亡くなるまでに、沖縄の親族との連絡が途絶えた。

昨年６月、戦後フィリピンに残された日系人に関する番組を見た賀数さんの孫が、日系人の支援団体に連絡。両親の婚姻記録などが見つかり、今年３月に日本の裁判所から国籍回復が認められたことを受け、親族との対面や父の墓参のための沖縄訪問を決めた。

これまでに父・昇さんの本籍が糸満市で、直志さんという兄（賀数さんの伯父）がいることが判明。直志さんには少なくとも２人の子供がいることも分かっているが、親族の発見には至っていない。賀数さんは、「離ればなれになった家族の再会を助けてほしい」と訴えている。

情報提供は東京のＮＰＯ法人「フィリピン日系人リーガルサポートセンター」０３（６７０９）８１５１まで。

賀数アデライダさん＝７月１７日、フィリピン・バタンガス州（フィリピン日系人リーガルサポートセンター提供・時事）

フィリピンから送還後に日本で撮影された賀数昇さんの写真（フィリピン日系人リーガルサポートセンター提供・時事）

１９５１年ごろ撮影された賀数アデライダさん（右から２人目）の家族写真＝フィリピン・バタンガス州（フィリピン日系人リーガルサポートセンター提供・時事）

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