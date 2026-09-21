台風２５号関東接近、土砂災害相次ぐ＝３人不明、１人重体―伊豆大島に一時特別警報

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大型で強い台風２５号は２１日午後、伊豆諸島・八丈島の北海上を北東へ通過し、房総半島に接近した。伊豆諸島や関東南部は大雨や暴風に見舞われ、神奈川県や千葉県では土砂災害が相次いだ。２５号は２２日未明以降は関東の東海上へ遠ざかる見込み。

神奈川県横須賀市と三浦市では２１日午後、民家やアパートなどに土砂が流入。住人の女性計３人と連絡が取れなくなり、県警や消防が捜索している。千葉県袖ケ浦市でも、崩れた土砂の撤去作業をしていた５０代男性が重機ごと崖下に転落し、病院に搬送されたが意識不明の重体という。

気象庁は同日午後０時４０分に東京都大島町（伊豆大島）に警戒レベル５の土砂災害特別警報を発表。同町のほか千葉県市原市、君津市、袖ケ浦市、山武市、佐倉市、大多喜町で緊急安全確保が発令された。特別警報は同１１時に危険警報に切り替えられた。

大島町では７日から８日にかけて前線の影響で土砂災害特別警報が出されたことがあり、今年２回目。同町の２１日午後８時までの４８時間雨量は８３２ミリに上り、この地点の統計史上最多記録を更新した。同庁の細見卓也予報課長は記者会見で「土砂災害警戒区域などでは何らかの災害が既に発生している可能性が極めて高い」と話した。

風雨の影響で羽田、成田両空港の発着便が多数欠航。千葉県内ではＪＲが総武線や内房線、外房線などの一部区間で運転を取りやめ、圏央道や東関東道などの一部区間が通行止めとなった。

２５号は午後１０時、同県銚子市の東南東約１４０キロの海上を時速３５キロで北東へ進んだ。中心気圧は９６０ヘクトパスカル、最大風速４０メートル、最大瞬間風速５５メートル。半径１８５キロ以内が風速２５メートル以上の暴風域、東側６５０キロ以内と西側４４０キロ以内が風速１５メートル以上の強風域。

台風２５号の接近に伴う大雨で冠水した緑地＝２１日午後３時ごろ、千葉県市川市

台風２５号が接近し雨が降る中、傘を差して歩く人たち＝２１日午前、東京都中央区

台風２５号の接近に伴う大雨で冠水した道路を走る車＝２１日午後６時半ごろ、千葉県松戸市

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