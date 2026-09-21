競泳大橋信、空手の西山走が金＝体操岡慎之助は銀、橋本大輝が銅―愛知・名古屋アジア大会

Newsfrom Japan

愛知・名古屋アジア大会第３日は２１日、競泳の男子１００メートル平泳ぎで１７歳の大橋信（枚方ＳＳ）が５８秒６４とし、董志豪（中国）と同着で金メダルを獲得した。同８００メートルリレーの日本（村佐、松元、黒田、松下）は７分１秒０５の日本新をマークしたが、中国に及ばず銀。女子２００メートル個人メドレーの成田実生（ルネサンス）は３位だった。

空手の男子個人形は西山走（スマイスセレソン）が制し、この種目の日本勢で３連覇。体操男子個人総合は岡慎之助（徳洲会）が８４．６９８点で銀メダル、橋本大輝（日本生命・セントラルスポーツ）は銅だった。優勝は張博恒（中国）。トライアスロン混合リレーは日本（平泉、定塚、林、北條）が４連覇を逃し、銀メダル。中国が制した。

バレーボール女子準決勝は、前回銀の日本が韓国に３―０で快勝。２２日の決勝で前回覇者の中国とぶつかる。サッカー女子１次リーグでは、３連覇を目指すＥ組の日本（なでしこジャパン）が台湾を４―０で下し、同組首位通過を決めた。野球は１次ラウンドＡ組の日本が中国に１１―３で勝ち、白星発進。

競泳男子１００メートル平泳ぎで同着優勝し、金メダルを手にする大橋信＝２１日、東京アクアティクスセンター

空手男子個人形の表彰式で金メダルを手に笑顔の西山走＝２１日、愛知・豊橋市総合体育館

体操男子個人総合で銀メダルを獲得した岡慎之助（左）と銅メダルの橋本大輝（右）。中央は金メダルの中国・張博恒＝２１日、愛知・クロコくんホール

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]