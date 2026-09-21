競泳大橋信、空手の西山走が金＝体操岡慎之助は銀、橋本大輝が銅―愛知・名古屋アジア大会

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愛知・名古屋アジア大会第３日は２１日、競泳の男子１００メートル平泳ぎで１７歳の大橋信（枚方ＳＳ）が５８秒６４とし、董志豪（中国）と同着で金メダルを獲得した。同８００メートルリレーの日本（村佐、松元、黒田、松下）は７分１秒０５の日本新をマークしたが、中国に及ばず銀。女子２００メートル個人メドレーの成田実生（ルネサンス）は３位だった。

空手の男子個人形は西山走（スマイスセレソン）が制し、この種目の日本勢で３連覇。体操男子個人総合は岡慎之助（徳洲会）が８４．６９８点で銀メダル、橋本大輝（日本生命・セントラルスポーツ）は銅だった。優勝は張博恒（中国）。トライアスロン混合リレーは日本（平泉、定塚、林、北條）が４連覇を逃し、銀メダル。中国が制した。

バレーボール女子準決勝は、前回銀の日本が韓国に３―０で快勝。２２日の決勝で前回覇者の中国とぶつかる。サッカー女子１次リーグでは、３連覇を目指すＥ組の日本（なでしこジャパン）が台湾を４―０で下し、同組首位通過を決めた。野球は１次ラウンドＡ組の日本が中国に１１―３で勝ち、白星発進。

競泳男子１００メートル平泳ぎで同着優勝し、金メダルを手にする大橋信＝２１日、東京アクアティクスセンター競泳男子１００メートル平泳ぎで同着優勝し、金メダルを手にする大橋信＝２１日、東京アクアティクスセンター

空手男子個人形の表彰式で金メダルを手に笑顔の西山走＝２１日、愛知・豊橋市総合体育館空手男子個人形の表彰式で金メダルを手に笑顔の西山走＝２１日、愛知・豊橋市総合体育館

体操男子個人総合で銀メダルを獲得した岡慎之助（左）と銅メダルの橋本大輝（右）。中央は金メダルの中国・張博恒＝２１日、愛知・クロコくんホール体操男子個人総合で銀メダルを獲得した岡慎之助（左）と銅メダルの橋本大輝（右）。中央は金メダルの中国・張博恒＝２１日、愛知・クロコくんホール

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