連休前に「レートチェック」実施＝日銀、円買い介入準備か

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【ロンドン時事】日本の大型連休前の１８日深夜から１９日未明にかけて、円相場が１ドル＝１５７円台後半から１５６円台後半に約１円上昇した場面について、日銀が金融機関に為替相場の水準を照会する「レートチェック」を実施したことが２１日、市場関係者への取材で分かった。投機的な円売りをけん制する狙いがあったとみられる。

レートチェックは、政府・日銀による為替介入に向けた準備段階と位置付けられている。海外市場では、日本当局による為替介入に警戒感が広がっている。

１８日には日銀が金融政策決定会合で利上げを決定。ただ、利上げに２人の審議委員が反対して全会一致とならなかったことなどを受け、早期の追加利上げ観測が後退し、円売り・ドル買いが進んだ。

２１日午前のロンドン外国為替市場では、１５７円台前半で推移した。

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