北朝鮮、２０日に新型兵器実験＝極超音速ミサイルか

Newsfrom Japan

【ソウル時事】北朝鮮の朝鮮中央通信は２２日、ミサイル総局が２０日に「兵器システムの技術高度化で重大な意義を持つ新型兵器の実験」を行い、成功したと伝えた。日韓当局は２０日に北朝鮮東部・江原道元山周辺から日本海に向け、短距離弾道ミサイルが２回発射されたのを把握しており、これを指しているとみられる。

実験には金正恩朝鮮労働党総書記が立ち会い、「疑う余地のない先端国防技術力の誇示であり、武力現代化における明白な更新だ」と強調した。

北朝鮮が公開した写真を分析した統一研究院の洪※・先任研究委員（※王ヘンに民）は、正恩氏がのぞく画面に「火星砲１１マ１型」と表示されており、弾頭部に極超音速滑空体が付いた極超音速ミサイルとの見方を示した。

日韓当局は１回目の飛距離は４５０キロ程度、２回目は６００キロ程度と推定。しかし、画面上では、飛距離は福岡市や長崎県佐世保市も射程に入る９０８キロと表示されていた。

20日、新型兵器の実験に立ち会う北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記＝場所不明（朝鮮通信・時事）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]