大雨、死者５人・不明６人に＝自衛隊に災害派遣要請―千葉、神奈川

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台風２５号による大雨で、千葉県や神奈川県では土砂災害が相次ぎ、両県によると２２日午後５時半までに５人が死亡、６人が行方不明となった。両県は自衛隊に災害派遣を要請し、警察や消防などとともに捜索を行っている。

千葉県によると、袖ケ浦市で２１日午後、崩れた土砂の撤去作業中に重機ごと崖下に転落し、意識不明となっていた男性（５１）が死亡。山武市では裏山の土砂崩れで民家が倒壊し、７０代女性が病院に搬送されたが亡くなった。

鴨川市でも、２カ所で住宅を巻き込む土砂崩れが発生。いずれも８０代の男女が死亡し、７０代と６０代の男性２人が行方不明となった。茂原市では倒れた家屋から８０代女性が心肺停止状態で見つかった。

県内では五つの河川や沼が氾濫し、うち佐倉市の高崎川流域では、住宅地が広範囲で浸水。約３００世帯が一時孤立した。

神奈川県横須賀市では２１日午後２時前、土砂崩れで民家が押しつぶされ、住人の６０代女性が巻き込まれた。消防などが同９時半ごろに救出したが、その場で死亡が確認された。

同市や三浦市ではほかにもアパートや民家などに土砂が流入。横須賀市の７０代夫婦と、三浦市の２０代と３０代女性が行方不明となった。

台風の影響で道路が冠水し、水に漬かったトラック＝２２日午前１１時５２分、千葉県佐倉市

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