競泳・１７歳小島夢貴、体操・杉原愛子ら金＝バレー女子の日本は銀―愛知・名古屋アジア大会

Newsfrom Japan

愛知・名古屋アジア大会第４日は２２日、競泳男子４００メートル個人メドレーで１７歳の小島夢貴（愛知・豊川高）が大会新記録の４分７秒０２をマークし、金メダルに輝いた。松下知之（東洋大）は銀。同１５００メートル自由形で田渕海斗（尼崎ＳＳ）は銀、今福和志（枚方ＳＳ）は銅だった。

男子４００メートルメドレーリレーは日本（竹原、大橋、光永、村佐）が日本記録を塗り替える３分２８秒７０をマークし、中国に次ぐ銀メダル。

体操女子個人総合は杉原愛子（ＴＲｙＡＳ）が５５．５９９点を挙げ、この種目の日本勢で初めて頂点に立った。西山実沙（なんばク）は３位。フェンシング個人は男子フルーレの飯村一輝（ＮＴＴ）が、２００６年大会の太田雄貴以来となる金メダルを獲得した。松山恭助（ＪＴＢ）は飯村との準決勝で敗れ、女子エペの寺山珠樹（長谷工コーポレーション）とともに銅。

バレーボール女子決勝は日本が前回覇者の中国に０―３で敗れ、４８年ぶりの金メダルはならず２大会連続の銀。卓球の団体は男女とも日本勢が４強入り。野球は１次ラウンドＡ組第２戦で日本がパレスチナに１５―０で五回コールド勝ちし、２連勝とした。

競泳男子４００メートル個人メドレーで優勝し、金メダルを手にする小島夢貴（左）。右は銀メダルの松下知之＝２２日、東京アクアティクスセンター

体操女子個人総合の表彰式を終え、金メダルを手に撮影に応じる杉原愛子（右）。左は銅メダルの西山実沙＝２２日、愛知・クロコくんホール

フェンシング男子フルーレ個人で金メダルを獲得した飯村一輝（右）と銅メダルの松山恭助＝２２日、愛知県国際展示場

バレーボール女子で銀メダルを獲得した日本代表＝２２日、愛知・小牧市スポーツ公園総合体育館

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]