競泳・１７歳小島夢貴、体操・杉原愛子ら金＝バレー女子の日本は銀―愛知・名古屋アジア大会
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愛知・名古屋アジア大会第４日は２２日、競泳男子４００メートル個人メドレーで１７歳の小島夢貴（愛知・豊川高）が大会新記録の４分７秒０２をマークし、金メダルに輝いた。松下知之（東洋大）は銀。同１５００メートル自由形で田渕海斗（尼崎ＳＳ）は銀、今福和志（枚方ＳＳ）は銅だった。
男子４００メートルメドレーリレーは日本（竹原、大橋、光永、村佐）が日本記録を塗り替える３分２８秒７０をマークし、中国に次ぐ銀メダル。
体操女子個人総合は杉原愛子（ＴＲｙＡＳ）が５５．５９９点を挙げ、この種目の日本勢で初めて頂点に立った。西山実沙（なんばク）は３位。フェンシング個人は男子フルーレの飯村一輝（ＮＴＴ）が、２００６年大会の太田雄貴以来となる金メダルを獲得した。松山恭助（ＪＴＢ）は飯村との準決勝で敗れ、女子エペの寺山珠樹（長谷工コーポレーション）とともに銅。
バレーボール女子決勝は日本が前回覇者の中国に０―３で敗れ、４８年ぶりの金メダルはならず２大会連続の銀。卓球の団体は男女とも日本勢が４強入り。野球は１次ラウンドＡ組第２戦で日本がパレスチナに１５―０で五回コールド勝ちし、２連勝とした。
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