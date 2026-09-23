日米、中国念頭に同盟強化＝ＡＩ・半導体・重要鉱物で協力―高市首相、ＩＣＣ問題に言及・首脳会談

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【ニューヨーク時事】高市早苗首相は２２日午後（日本時間２３日未明）、トランプ米大統領とニューヨークの国連本部で約３５分間会談した。両首脳は２４日に予定される米中首脳会談を前に、日米間の緊密な連携を確認。人工知能（ＡＩ）や半導体、重要鉱物など経済安全保障分野で協力を強化していくことで一致した。首相は国際刑事裁判所（ＩＣＣ）の問題を取り上げた。

首相は会談後の内外記者会見で「米中首脳会談も念頭に、中国を巡る諸課題についてタイムリーに意見交換を行った」と説明。「米中関係が日本を含む国際社会の安定に資するものとなることが重要だ」と強調した。ＩＣＣに関しては、一貫して支持する立場を踏まえ「率直にやりとりを行った」と述べるにとどめた。

会談の冒頭、首相は「アジアを含め非常に安全保障環境が厳しい中、会談は世界に向けて日米同盟の強さを示す」と指摘。大統領は「素晴らしい働きをしている」と首相を持ち上げた。

両首脳は日米同盟の抑止力、対処力の強化に向けた取り組みの推進で一致。日米関税合意の着実な実施を申し合わせた。

北朝鮮の完全な非核化が必要との認識も共有。大統領は、拉致問題の解決へ日本政府を全面的に支持する意向を示した。

日米首脳会談に臨む高市早苗首相（左）とトランプ米大統領＝２２日、米ニューヨーク（ＡＦＰ時事）

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