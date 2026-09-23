高市首相、ＩＣＣ「一貫して支持」＝米制裁には触れず―国連演説

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【ニューヨーク時事】高市早苗首相は２２日夜（日本時間２３日午前）、米ニューヨークで開催中の国連総会で、就任後初の一般討論演説に臨んだ。トランプ米政権が圧力を強める国際刑事裁判所（ＩＣＣ）について、日本として「一貫して支持」していることを強調。「法の支配に基づく、自由で開かれた国際秩序の維持・発展に貢献する」意向を表明した。ただ、米政権が赤根智子所長に制裁を科したことへの言及は避けた。

首相は国際情勢の緊迫化を踏まえた日本の取り組みとして、(1)供給網の強靱（きょうじん）化(2)平和・安定への連携強化(3)国際秩序の維持・発展―の３点を例示した。中東の湾岸諸国向けの経済・エネルギーの協力計画を策定していることを紹介。中国を念頭に「恣意（しい）的な輸出規制に対する懸念が強まっている」ことを指摘した。

核拡散防止条約（ＮＰＴ）体制の維持・強化へ連帯も呼び掛けた。ロシアと北朝鮮の軍事協力強化を通じた核・ミサイル関連技術の拡散が懸念されるとして「インド・太平洋と欧州・大西洋の安全保障は不可分」と訴えた。

訪米前に取材に応じる高市早苗首相＝２１日、首相公邸

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