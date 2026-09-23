ゼレンスキー氏、軍事支援要請か＝高市首相、就任後初の対面会談

Newsfrom Japan

【ニューヨーク時事】米ニューヨークを訪問した高市早苗首相は２２日午後（日本時間２３日午前）、ウクライナのゼレンスキー大統領と約２０分間会談した。両首脳の対面での会談は、昨年１０月の高市氏の就任後初めて。高市氏は、ロシアの侵攻を受けるウクライナに対し、国際社会と連携して支援を継続する方針を伝達。ゼレンスキー氏は軍事面での援助に期待を示したもようだ。

高市氏は「一日でも早く、公正かつ永続的な平和を実現するため、各国が結束してウクライナを支えることが重要だ」と指摘。「日本はウクライナと共にある。この方針は変わらない」と連帯を表明した。ゼレンスキー氏は、これまでのウクライナ支援や対ロ制裁に謝意を示した。

両首脳は安全保障面での協力も話し合ったとみられる。会談後、ゼレンスキー氏はＸ（旧ツイッター）で「互いに助け合える分野を議論した」と説明した上で、「日本は命を守るための先端技術を、特に防空分野で有している」と指摘。日本の支援と引き換えに「ウクライナは経験と技術を共有する準備がある」と記した。高市氏をウクライナに招待したことも明らかにした。

会談する高市早苗首相とウクライナのゼレンスキー大統領＝２２日、米ニューヨーク（ＡＦＰ時事）

首脳会談に臨む高市早苗首相（左）とトルコのエルドアン大統領＝２２日、米ニューヨーク（ＡＦＰ時事）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]