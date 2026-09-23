競泳の光永翔音、日本新で金＝フェンシング上野優佳もＶ―愛知・名古屋アジア大会

Newsfrom Japan

愛知・名古屋アジア大会第５日は２３日、競泳の男子１００メートルバタフライで光永翔音（中大）が日本新記録の５０秒５６で金メダルに輝いた。フェンシング個人は女子フルーレの上野優佳（エア・ウォーター）が優勝。

体操の団体総合は日本男子（岡、橋本、築山、角皆、金田）が２位で、３大会ぶりの優勝を逃した。中国が３連覇。女子の日本（杉原、西山、岸、中村、岡村）も中国に次ぐ２位だった。

陸上ハーフマラソン競歩で男子の世界記録保持者、山西利和（愛知製鋼）は銀メダル。馬術の総合馬術は団体の日本（田中、村田、戸本、大岩）が銀、個人では大岩義明（ｎｉｔｔｏｈ）が銅。

バドミントン団体は女子の日本が準決勝で韓国に３―１で勝った。野球は１次ラウンドＡ組最終戦で日本がフィリピンに７―０で勝ち、３連勝で同組首位で突破した。サッカー男子は１次リーグＡ組最終戦でＵ２１（２１歳以下）代表の日本がタイに３―０で勝ち、３戦３勝で同組を首位通過。卓球団体準決勝の日本勢は男女とも韓国を３―０で下し、銀メダル以上が確定した。

ソフトテニスのシングルスは女子の天間麗奈（日体大）、男子は上松俊貴（ＮＴＴ西日本）が制した。

競泳男子１００メートルバタフライで優勝し、金メダルを手にする光永翔音（右）。左は銅メダルの松元克央＝２３日、東京アクアティクスセンター

フェンシング女子フルーレ個人で金メダルを獲得した上野優佳＝２３日、愛知県国際展示場

陸上男子ハーフマラソン競歩、２位でゴールしポーズを取る山西利和＝２３日、愛知県庁・名古屋市役所周辺コース

総合馬術団体で銀メダルを獲得した（左から）村田諒、大岩義明、田中利幸、戸本一真＝２３日、東京・馬事公苑

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]