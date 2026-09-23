死者１０人、不明４人に＝台風２５号、捜索続く―千葉・神奈川

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台風２５号による大雨で、千葉県と神奈川県は２３日、新たに３人の死亡が確認されたと発表した。両県によると、同日午後６時半時点の死者は計１０人、行方不明者は計４人となった。自衛隊と両県警、消防が捜索を続けている。

千葉県によると、死亡が確認された１人は印西市の６０代男性。２２日午後３時半ごろ、通行人から「冠水した道路で車が水没した」と１１９番があり、捜索したところ、同市船尾の水没した車の付近で見つかり、搬送先の病院で死亡が確認された。

土砂崩れに巻き込まれた鴨川市の７０代男性も死亡が確認された。ほかに同市の６０代男性が行方不明となっている。また、長柄町の７０代男性が新たに行方不明と確認された。周辺の道路で広範囲に土砂崩れが起きており、運転中に車ごと巻き込まれた可能性があるという。

印旛沼では堤防２カ所が決壊し、成田市や栄町に浸水被害が広がった。県によると、管理を始めた１９６９年以来、決壊は初めてといい、ポンプを使って水位の低下を急いでいる。

神奈川県では行方不明者３人のうち、三浦市に住む３０代女性が死亡したことが新たに判明。２２日午後１０時半ごろ、土砂が流入した集合住宅１階で見つかり、その場で死亡が確認された。

消防などは、いずれも自宅で土砂災害に巻き込まれ、連絡が取れなくなっている横須賀市の７０代女性と、三浦市の２０代女性の捜索を続けている。

土砂崩れにより倒壊した住宅＝２３日午前、神奈川県三浦市

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