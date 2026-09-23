消費減税法案成立に意欲＝高市首相「身近な法整備で結果」―原油調達多角化法案提出へ

Newsfrom Japan

【ニューヨーク時事】高市早苗首相は２３日未明（日本時間同日午後）、ニューヨークでの一連の外交日程を終え、内外記者会見に臨んだ。首相は１０月５日召集見通しの臨時国会について「国民に身近な法整備で結果を出したい」と述べ、消費税減税関連法案の成立に意欲を示した。原油調達多角化に関する法案を提出する方針も明らかにした。

参院では与党の過半数割れが続いており、減税関連法案は成立の道筋が見えていない。首相は「野党とも真摯（しんし）に議論を行い、一致できる点では幅広く協力して政策を前に進めたい」と強調。「各党の意見に十分配慮・尊重しながら、なるべく多くの政党に賛同いただけるよう法案の準備や審議に丁寧に臨んでいく」と語った。

臨時国会では衆院議員定数削減法案の扱いも焦点となる。首相は同法案成立が日本維新の会との連立政権合意書に明記されていることに触れ、「実現に向けて真摯に取り組んでいくべきものだ」と強調した。

記者会見する高市早苗首相＝２３日、米ニューヨーク（ＡＦＰ時事）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]