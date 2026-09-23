スーツケースで野菜栽培＝置き忘れ、プランターに活用―東京のホテル屋上

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きゅうりが実り、生い茂ったハーブが風に揺れる。東京都内にあるホテルの屋上菜園では、宿泊客が置き忘れたり捨てていったりしたスーツケースで作られたプランターが活躍している。

ＪＲ水道橋駅近くの「庭のホテル東京」（千代田区）では２０２２年から「ｅｃｏ庭」と題したプロジェクトを始めた。腐葉土作りや屋上菜園を通し、ホテルで発生した廃材のリサイクルなどを進めている。

屋上菜園では当初、ホテルで使ったコーヒー豆が入っていた麻袋をプランター代わりに使用。ただ麻袋は耐久性が弱く、土が袋の外に流出するなどプランターには不向きだった。そこで目をつけたのが、宿泊客がホテルに置き忘れるなどしたスーツケースだ。

大川和哉総支配人によると、ホテルの客は約９割が外国人といい、「コロナ禍明けごろから訪日客が増え始め、スーツケースの置き忘れも増えている実感がある」と話す。最近では、月１０個ほどが置き忘れられているという。

スーツケースは一定期間ホテルで保管された後、持ち主が引き取りに来なければ、一部がプランターへと作り替えられる。プロジェクトリーダーの高田陽子さんによると、キャスターなどが壊れていないプラスチック製のものがプランター転用に適しており「保水性が抜群に良く、キャスターやハンドルがあるため移動も楽」と語る。

これまでに栽培した野菜や植物は約４０種類に上る。野菜やハーブはホテル内のレストランで提供されることもあり、高田さんは「お客様に採れたてだと説明すると喜んでもらえる」と笑顔を見せる。屋上菜園があると知り驚く客もいるという。

同ホテルは、近隣学校でスーツケースからプランターを作る体験会を開くことなどを検討している。高田さんは、宿泊客に喜んでもらうことが第一とした上で「資源を大切に使う取り組みを通じて、地域とのつながりも強化していきたい」と力を込めた。

スーツケースプランターが並ぶホテルの屋上菜園＝５月、東京都千代田区

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