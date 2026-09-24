元交際相手に拘禁刑２１年求刑＝水戸ネイリスト殺害―地裁

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水戸市のアパートで２０２５年末、住人のネイリスト小松本遥さん＝当時（３１）＝が殺害された事件で、殺人罪などに問われた元交際相手、大内拓実被告（２９）の裁判員裁判の公判が２４日、水戸地裁（有賀貞博裁判長）であり、検察側は拘禁刑２１年を求刑した。弁護側は、同種事件では１７年前後が多いなどと訴え結審した。判決は３０日。

検察側は論告で、小松本さんとの別れに納得できず、連絡も拒絶された被告は「殺害してこの世から消せば人生をリセットできると考えるようになった」と指摘。「身勝手で理不尽極まりない動機に酌量の余地は一切ない」と非難した。さらに、凶器のハンマーを用意した計画性や、主な傷だけで４８カ所となった残虐性などを挙げた。

弁護側は最終弁論で、被告は、自身の異常性に気付いて受診しようとしていたとし、「踏みとどまろうと葛藤していた。血も涙もない殺人鬼ではない」と反論。被害者は妊娠していたが、「胎児は母体の一部で、量刑上、ことさらに重く評価することは許されない」と述べた。

被害者の夫の代理人弁護士は「平凡でささやかな幸せは全て奪われた」とし、無期拘禁刑を求めた。

被告は裁判長から「何か述べておきたいことはありますか」と問われ、「ありません」と応じた。

起訴状によると、大内被告は２５年１２月３１日夕、水戸市加倉井町のアパートで、小松本さんの頭部をハンマーで多数回殴り、首を包丁で突き刺すなどして殺害。同２８日からは連日、自宅周辺をうろつき、車のナンバープレート裏側に紛失防止タグを取り付けたとされる。

水戸地裁＝水戸市

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