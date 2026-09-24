中東２海峡の安定訴え＝茂木外相、海洋安全会合で

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【ニューヨーク時事】茂木敏充外相は２３日、米ニューヨークで開かれた海洋の安全に関する外相会合に出席した。海運の要衝、中東のホルムズ海峡とバベルマンデブ海峡について「自由で安全な航行の確保が極めて重要だ」と指摘。イランなどによるホルムズ海峡での通航料徴収は「受け入れられない」として、同海峡の在り方を国際社会全体で議論する必要性を訴えた。

茂木氏は進化版「自由で開かれたインド太平洋」構想を推進する日本の立場を説明。東・南シナ海での中国の動きを念頭に「力・威圧による一方的な現状変更の試みに反対する」と語り、中国は自国の領有権の主張を退けた２０１６年の仲裁裁判所判決に従うべきだと強調した。会合は日本やカナダが主催し、５３カ国・機関が参加した。

茂木氏は２３日、フィジー、モルディブ両国の外相と個別に会談し、安全保障分野などで連携を強化していくことで一致した。

海洋安全に関する外相会合に出席する茂木敏充外相＝２３日、米ニューヨークの国連本部（外務省提供）

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