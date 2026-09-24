民主改革１８人で船出＝公明と統一会派結成

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中道改革連合を離党した立憲民主党系衆院議員でつくる新党「民主改革の会」は２４日、所属議員１８人で活動をスタートさせたと発表した。同じく中道を離れた公明党系衆院議員ら２９人と同日、衆院統一会派「中道」を結成。同会派は所属議員数計４７人となり、国民民主党会派の２８人を抜いて野党第１会派となった。

民主改革は国会内で初の議員総会を開き、国対委員長に後藤祐一氏、政調会長に落合貴之氏を充てる人事を了承した。後藤氏は野党第１会派の代表者として与党との折衝に当たる。

中道を離れた立民系議員２０人のうち、泉健太元立民代表と大島敦元民進党幹事長は新党不参加を表明。ただ、大島氏は中道に残った渡辺創衆院議員と共に統一会派に加わった。

民主改革の小川淳也代表は総会で、離脱者が出たことを陳謝した上で、「できるだけ力を合わせて前に進めるよう全力を挙げる」と結束を訴えた。

一方、公明党は２４日の持ち回り中央幹事会で、公明系議員２８人の復党を了承。来月３日に定期党大会を開き、新体制を発足させる方針だ。

会派「中道」結成などに伴う衆院の新たな勢力分野は次の通り。

自民党・無所属の会３１５▽中道４７▽日本維新の会３６▽国民民主党・無所属クラブ２８▽参政党１５▽チームみらい１１▽日本共産党４▽無所属８▽欠員１。

新党「民主改革の会」の議員総会で発言する小川淳也代表（右）。左は階猛幹事長＝２４日午後、国会内

新党「民主改革の会」の議員総会に臨む後藤祐一氏＝２４日午後、国会内

新党「民主改革の会」の議員総会に臨む野田佳彦氏＝２４日午後、国会内

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