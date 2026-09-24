１７歳大橋信、２００平で世界新＝卓球男子は６０年ぶり金―愛知・名古屋アジア大会
Newsfrom Japanスポーツ
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
愛知・名古屋アジア大会第６日は２４日、競泳の男子２００メートル平泳ぎで１７歳の大橋信（枚方ＳＳ）が２分４秒８３の世界新記録を樹立し、金メダルに輝いた。覃海洋（中国）の記録を０秒６５も更新。１００メートルとの２冠を果たした。女子２００メートル平泳ぎは加藤心冨（スウィン鴻巣）が制した。
男子８００メートル自由形は田渕海斗（尼崎ＳＳ）が７分４３秒８６の日本新で２位。同５０メートルバタフライの光永翔音（中大）は日本記録に並ぶ２３秒０６で２位だった。同４００メートルリレーの日本（村佐、松本、松元、光永）は３分１１秒９６の日本新記録で３位。
卓球の団体決勝は男子の日本が中国に３―２で競り勝ち、６０年ぶりの金メダル。日本女子は中国に敗れて銀だった。フェンシング個人は男子エペの加納虹輝（ＪＡＬ）が２連覇。女子サーブルの江村美咲（立飛ホールディングス）も金に輝いた。バドミントン女子団体決勝は日本が中国に０―３で敗れて銀。
陸上は女子１万メートルで田中希実（豊田自動織機）が銀メダル。男子円盤投げの堤雄司（ＡＬＳＯＫ群馬）は４位だった。水球女子は日本が中国に敗れて銀。バスケットボール女子準々決勝は日本がタイを８６―２９で退けて４強入りした。
[Copyright The Jiji Press, Ltd.]