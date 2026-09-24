１７歳大橋信、２００平で世界新＝卓球男子は６０年ぶり金―愛知・名古屋アジア大会

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愛知・名古屋アジア大会第６日は２４日、競泳の男子２００メートル平泳ぎで１７歳の大橋信（枚方ＳＳ）が２分４秒８３の世界新記録を樹立し、金メダルに輝いた。覃海洋（中国）の記録を０秒６５も更新。１００メートルとの２冠を果たした。女子２００メートル平泳ぎは加藤心冨（スウィン鴻巣）が制した。

男子８００メートル自由形は田渕海斗（尼崎ＳＳ）が７分４３秒８６の日本新で２位。同５０メートルバタフライの光永翔音（中大）は日本記録に並ぶ２３秒０６で２位だった。同４００メートルリレーの日本（村佐、松本、松元、光永）は３分１１秒９６の日本新記録で３位。

卓球の団体決勝は男子の日本が中国に３―２で競り勝ち、６０年ぶりの金メダル。日本女子は中国に敗れて銀だった。フェンシング個人は男子エペの加納虹輝（ＪＡＬ）が２連覇。女子サーブルの江村美咲（立飛ホールディングス）も金に輝いた。バドミントン女子団体決勝は日本が中国に０―３で敗れて銀。

陸上は女子１万メートルで田中希実（豊田自動織機）が銀メダル。男子円盤投げの堤雄司（ＡＬＳＯＫ群馬）は４位だった。水球女子は日本が中国に敗れて銀。バスケットボール女子準々決勝は日本がタイを８６―２９で退けて４強入りした。

競泳男子２００メートル平泳ぎ決勝、世界新記録で優勝し喜ぶ大橋信＝２４日、東京アクアティクスセンター

競泳女子２００メートル平泳ぎで優勝し喜ぶ加藤心冨＝２４日、東京アクアティクスセンター

卓球男子団体で金メダルを獲得し、笑顔を見せる日本チーム＝２４日、愛知・豊田市総合体育館

フェンシング女子サーブル個人決勝、ウズベキスタン選手を破って優勝を決め、喜ぶ江村美咲＝２４日、愛知県国際展示場

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