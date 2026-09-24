住宅浸水８８０棟超＝印旛沼など氾濫で―住民「どこから手着ければ」・千葉大雨

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台風２５号による大雨で、千葉県は２４日、住宅の浸水被害が床上床下合わせて８８４棟（暫定値）に上ったと発表した。堤防が決壊した印旛沼に面する栄町で５６棟を新たに計上。沼に流れ込む高崎川が氾濫した佐倉市では３００棟が床上まで水に漬かった。広範囲で浸水した成田市はまだ集計に含まれていないため、被害棟数はさらに増える見込み。沼周辺では排水作業が追い付かず、現在も水が引いていない地域がある。

利根川に近い印旛沼は長年、川からの逆流による水害が発生。干拓事業により、北と西に分割された。

１９６８年から水位を管理している水資源機構によると、２２日早朝に西印旛沼で水位が過去最高の５．０４メートルに到達。８月の千葉豪雨時（４．３３メートル）を上回った。北印旛沼では堤防が約１００メートルにわたって決壊したのが確認された。同沼から利根川につながる長門川などでも堤防が一部決壊した。県によると、決壊は６９年に事業が完成して以来初めてだった。

同機構によると、台風接近に備えて１７日から予備排水を開始。２０日には水位が２メートルまで下がったが、その後の降雨量に排水が追い付かなかったという。

台風２５号による大雨で堤防が決壊し、冠水が続く印旛沼周辺＝２４日午後４時３５分、千葉県成田市（小型無人機で撮影）台風２５号による大雨で堤防が決壊し、冠水が続く印旛沼周辺＝２４日午後４時３５分、千葉県成田市（小型無人機で撮影）

印旛沼の氾濫で冠水した土地＝２４日午前、千葉県成田市印旛沼の氾濫で冠水した土地＝２４日午前、千葉県成田市

冠水した倉庫前でごみなどを取り除く男性＝２４日午前、千葉県成田市冠水した倉庫前でごみなどを取り除く男性＝２４日午前、千葉県成田市

印旛沼の氾濫で浸水した父親宅内を片付ける木下大輔さん＝２４日午前、千葉県成田市印旛沼の氾濫で浸水した父親宅内を片付ける木下大輔さん＝２４日午前、千葉県成田市

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