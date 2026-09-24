住宅浸水８８０棟超＝印旛沼など氾濫で―住民「どこから手着ければ」・千葉大雨

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台風２５号による大雨で、千葉県は２４日、住宅の浸水被害が床上床下合わせて８８４棟（暫定値）に上ったと発表した。堤防が決壊した印旛沼に面する栄町で５６棟を新たに計上。沼に流れ込む高崎川が氾濫した佐倉市では３００棟が床上まで水に漬かった。広範囲で浸水した成田市はまだ集計に含まれていないため、被害棟数はさらに増える見込み。沼周辺では排水作業が追い付かず、現在も水が引いていない地域がある。

利根川に近い印旛沼は長年、川からの逆流による水害が発生。干拓事業により、北と西に分割された。

１９６８年から水位を管理している水資源機構によると、２２日早朝に西印旛沼で水位が過去最高の５．０４メートルに到達。８月の千葉豪雨時（４．３３メートル）を上回った。北印旛沼では堤防が約１００メートルにわたって決壊したのが確認された。同沼から利根川につながる長門川などでも堤防が一部決壊した。県によると、決壊は６９年に事業が完成して以来初めてだった。

同機構によると、台風接近に備えて１７日から予備排水を開始。２０日には水位が２メートルまで下がったが、その後の降雨量に排水が追い付かなかったという。

台風２５号による大雨で堤防が決壊し、冠水が続く印旛沼周辺＝２４日午後４時３５分、千葉県成田市（小型無人機で撮影）

印旛沼の氾濫で冠水した土地＝２４日午前、千葉県成田市

冠水した倉庫前でごみなどを取り除く男性＝２４日午前、千葉県成田市

印旛沼の氾濫で浸水した父親宅内を片付ける木下大輔さん＝２４日午前、千葉県成田市

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