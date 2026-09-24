適正価格形成が急務＝備蓄米買い戻しは「迅速に」―簗農水相

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簗和生農林水産相は２４日、報道各社のインタビューに応じ、農政に取り組む上で最大のテーマは「（農作物の）価格をしっかりと適正なものにしていくこと」だと強調した。政府備蓄米の追加の買い戻し時期については、「適時適切かつ迅速に対応していく」と述べるにとどめた。主なやりとりは次の通り。

―農家の減少を食い止めるには。

生産資材の価格が上がっている中、利益を確保することも難しい状況がある。適正価格を形成し、再生産、再投資ができる環境をつくることが急務だ。価格をしっかりと適正なものにしていくこと。これは私の農政の中では最大のテーマとして対応していきたい。

―備蓄米の追加買い戻しの時期は。

今後の作況、需給状況などを見定めた上で判断していく。適時適切かつ迅速に対応していく。倉庫も確保しなければならず、計画的にやるのは当然のことだ。

―コメの需給状況は。

民間在庫は相当な水準になり、米価にも影響が出ている。２０２７年産は需要に応じた生産をより徹底し、需給環境の安定化を図る。

―農家への新米の前払い金が生産コストを示す指標を下回っている。

実際に（価格の）協議や交渉がどのようになされたか、しっかりと検証するように省内に指示を出した。

インタビューに応じる簗和生農林水産相＝２４日午後、東京都千代田区

インタビューに応じる簗和生農林水産相＝２４日午後、東京都千代田区

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