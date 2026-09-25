両陛下、２９日に熊本訪問＝３市町の被災者お見舞い

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天皇、皇后両陛下が７月の熊本地震の被災者を見舞うため、２９日に熊本県を日帰りで訪問されることが、２５日の閣議で報告された。被害が大きかった八代市と氷川町、宇城市を訪れる。

宮内庁によると、両陛下は２９日午前、羽田空港発の特別機で熊本空港に到着後、木村敬知事から被災状況の説明を受ける。午後に自衛隊のヘリで八代市に入り、被災者と面会するほか、災害対応に当たった人たちをねぎらう。その後、車で氷川町と宇城市を訪れ、被災状況を視察。被災者らと面会し、特別機で帰京する。悪天候の場合は３０日に延期される。

側近によると、両陛下は２０１６年の熊本地震から復興を進める中で同県が再び地震に見舞われ、大きな被害が出たことに心を痛めており、時機を見極めた上で現地を訪れ、被災者を見舞う意向を示していた。宮内庁と県が日程調整し、この日の訪問が決まった。

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