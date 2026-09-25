１５歳の長谷川瑞穂、永原依弦が金＝スケートボードのパークで、棒高跳び諸田は日本新Ｖ―愛知・名古屋アジア大会

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愛知・名古屋アジア大会第７日は２５日、スケートボードのパークで女子は１５歳の長谷川瑞穂（Ｓ高）、男子も１５歳の永原依弦（長野・白馬中）がともに金メダルに輝いた。陸上の女子棒高跳びは諸田実咲（アットホーム）が自身の日本記録を４センチ更新する４メートル５５で制覇。同七種競技は田中友梨（スズキ）が優勝した。

競泳は男子２００メートル背泳ぎで西小野皓大（新東工業愛知）が１分５６秒４２で金メダル。同５０メートル平泳ぎは１７歳の大橋信（枚方ＳＳ）が銅。１００メートルと、２４日に世界記録を更新した２００メートルに続く３冠は逃した。

体操の種目別決勝は、女子の杉原愛子（ＴＲｙＡＳ）がゆかで日本勢初優勝。個人総合と２冠を達成した。フェンシングは男子フルーレ団体の日本（飯村、馬場、松山、西藤）が決勝で香港を４５―３６で破り、３大会ぶりに制覇。バスケットボール３人制の女子決勝は日本がフィリピンを２１―１１で下し、初の金メダルを手にした。

バスケットボール女子準決勝は日本が台湾に８０―５２で勝利。サッカー女子は３連覇を目指す日本（なでしこジャパン）が準々決勝でフィリピンに４―０で快勝した。

愛知・名古屋アジア大会で２５日、スケートボードのパークでともに１５歳の女子の長谷川瑞穂（写真上）、男子の永原依弦が金メダルを獲得した。

競泳男子２００メートル背泳ぎで金メダルを獲得した西小野皓大＝２５日、東京アクアティクスセンター

体操女子種目別ゆかの表彰式で金メダルを手にする杉原愛子＝２５日、愛知・クロコくんホール

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