高市首相、トランプ氏と連携確認＝「米中」受け電話会談

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高市早苗首相は２６日夜、トランプ米大統領と２０分間電話で協議した。トランプ氏から米中首脳会談の結果について直接説明を受け、引き続き日米が連携して経済安全保障や防衛など中国に関連する課題に対処することを確認した。

首相とトランプ氏は米中首脳会談直前の２２日に米ニューヨークで対面で会談した。直後にも対話の機会を持つことで、日米離間を狙う中国に対抗する狙いもある。

電話会談後、首相は首相官邸で記者団に「詳細な説明」があったと強調。具体的な内容は明かさず、「１週間に２度の首脳会談は日米同盟の絆の強さを示すものだ」と訴えた。

米側が出した米中首脳会談の発表文には、米中は「第２次大戦での同盟国」として「勝利のため共に戦った」と記された。

首相はこれに関してトランプ氏から言及があったかどうか記者団に問われ、同氏に「日本と米国は今や最も信頼し合える同盟国となっている」と伝えたと明らかにした。その上で「共に地域、世界の平和と安定に貢献していくことを確認した」と記者団に述べた。

トランプ米大統領との電話会談を終え、記者団の取材に応じる高市早苗首相＝２６日午後、首相官邸

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