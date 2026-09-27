ビール競争激化へ備え＝来月、酒税改正で一本化

Newsfrom Japan

１０月１日の酒税改正で、ビール、発泡酒、第三のビールの税率が一本化される。価格差が縮小する中、減税で割安となるビールへの需要回帰が見込まれる。大手４社は看板商品のリニューアルや第三のビールの「ビール化」を進めており、主戦場での競争激化に備えている。

ビール類は麦芽比率などによって３区分されており、これまでビールの税率が最も高かった。２０２０年から段階的に見直され、今年１０月からビールは３５０ミリリットル缶当たり約９円下がり、発泡酒と第三のビールは約７円上がる。いずれも店頭価格に反映される見通しだ。

消費者のビール回帰が見込まれる中、アサヒビールは主力の「スーパードライ」を刷新、飲み応えを高めた。キリンビールも「一番搾り生ビール」をリニューアルし、過去最大規模のマーケティングを展開。サッポロビールは、東京・銀座の会員制店舗で「黒ラベル」の魅力を伝える。

一方、サントリーは第三のビール市場で高いシェアを持つ「金麦」をビール化。他社の主力ビールより割安な価格に設定し、「手ごろな価格で満足感を楽しみたいというニーズに応える」（西田英一郎社長）戦略だ。アサヒは「クリアアサヒ」、キリンは「本麒麟」、サッポロは「麦とホップ」をそれぞれビール化し、需要拡大を図る。

酒税改正を商機とみるのはメーカーだけではない。イトーヨーカ堂とホームセンター大手カインズは今年、プライベートブランド（ＰＢ）のビールを発売。メーカーより価格を数十円抑えたのが特徴で、ヨーカ堂の担当者は「海外メーカーへの製造委託や包材の見直しなどでコストを抑えた」と明かす。「ビール離れ」が進む若年層らにどうアピールするかも課題となっている。

ビール大手の第三のビール。左からサントリーの「金麦」、アサヒビールの「クリアアサヒ」、キリンビールの「本麒麟」、サッポロビールの「麦とホップ」

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]