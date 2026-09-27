公開手配の男を逮捕＝長男への殺人未遂容疑―長女の元夫、群馬女性殺害事件・県警

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群馬県太田市の民家で会社員手塚由佳さん（５２）が殺害され、手塚さんの長男（２６）が刃物で切り付けられた事件で、県警は２７日、長男への殺人未遂容疑で公開手配していた職業不詳、三原理稀容疑者（３０）を同県高崎市内で逮捕した。「間違いありません」と容疑を認めているという。県警は手塚さん殺害にも関与したとみて調べる。

同容疑者は手塚さんの長女（２８）の元夫で、栃木県佐野市伊勢山町に自宅がある。栃木県警によると、事件の６日前、長女から、同容疑者に手塚さんと長男の殺害をほのめかされたなどとする相談を受けていたという。

群馬県警によると、ＪＲ高崎駅近くのパチンコ店にいる同容疑者を捜査員が見つけた。職務質問に素直に応じたといい、店外の駐車場で逮捕した。

逮捕容疑は２５日昼、太田市市場町の手塚さん方で長男の後頭部や背中を刃物で切り付けて殺害しようとした疑い。

群馬県警が殺人未遂容疑で公開手配し、逮捕した三原理稀容疑者＝６月２日撮影（県警提供）

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