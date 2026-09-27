御嶽山噴火１２年で追悼式＝気象庁長官が１１年ぶり参列―長野

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死者５８人、行方不明者５人を出した御嶽山（長野・岐阜県境、３０６７メートル）の噴火から１２年となった２７日、麓の長野県王滝村の松原スポーツ公園で、犠牲者の追悼式が開かれた。噴火発生時刻の午前１１時５２分に合わせ、遺族らが黙とうをささげた。

追悼式は同県木曽町と王滝村が主催し、遺族や地元関係者ら約６０人が出席した。遺族らは献花台に白菊を手向け、手を合わせて犠牲者の冥福を祈った。

噴火を巡っては、登山者らが死傷したのは気象庁が警戒レベル引き上げを怠ったためだとして、遺族らが国と長野県に損害賠償を求める訴訟を起こしたが、今年１月に最高裁で敗訴が確定。式典には１１年ぶりに気象庁長官が参列し、「不断の努力を行い、より正確な情報を提供する」と述べた。

夫の野口泉水さん＝当時（５９）＝を亡くした弘美さん（６８）＝長野県安曇野市＝は式典後に取材に応じ、「１２年の間にみんな死んでしまって、１人になってしまった。とても寂しい」と涙ぐんだ。自宅ではいつも「どこに行っても一緒だったらいいのにな、どこかに連れていってくれないかな」と泉水さんに語り掛けていると話した。

御嶽山噴火災害の追悼式で、慰霊碑に手を合わせる遺族＝２７日、長野県王滝村の松原スポーツ公園

御嶽山噴火災害の追悼式で、追悼の辞を述べる野村竜一気象庁長官＝２７日、長野県王滝村の松原スポーツ公園（代表撮影）

御嶽山噴火災害の追悼式で、慰霊碑に手を合わせる遺族の野口弘美さん（手前）＝２７日、長野県王滝村の松原スポーツ公園（代表撮影）

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