１００障害、福部が金＝競歩の勝木、自転車中村もＶ―愛知・名古屋アジア大会

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愛知・名古屋アジア大会第９日は２７日、陸上女子１００メートル障害で福部真子（日本建設工業）が１２秒７４で金メダルに輝いた。中島ひとみ（長谷川体育施設）は０秒０４差の２位。同やり投げは北口榛花（ＪＡＬ）が銀だった。男子十種競技は丸山優真（住友電工）が制し、マラソン競歩は男子の勝木隼人（自衛隊）が３時間３分３６秒で勝った。男子１１０メートル障害の村竹ラシッド（ＪＡＬ）は銀。

自転車のＢＭＸフリースタイル・パークは男子の中村輪夢（ウイングアーク１ｓｔ）が金メダル。小沢楓（環太平洋大）と女子の小沢美晴（Ｎ高）は、ともに２位だった。トランポリン女子個人は森ひかる（ＧＡＴＥ）が日本勢初制覇。

卓球は男子ダブルス決勝で張本智和（トヨタ自動車）篠塚大登（東都観光バス）組が中国ペアに敗れた。女子シングルスの張本美和（木下グループ）と早田ひな（日本生命）も、ともに準決勝で中国勢に敗れて銅。

野球は日本が決勝で韓国に１―３で敗れ、３２年ぶりの金メダルはならなかった。フェンシングは女子サーブル団体決勝で日本（江村、金子、尾崎、佐野）が韓国に３１―４５で敗れ、初の金メダルを逃した。ハンドボール女子はリーグ最終戦で日本が韓国に２３―２７で敗れて銀。

陸上女子１００メートル障害決勝、１位でゴールする福部真子（中央）＝２７日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム（ＡＦＰ時事）

自転車男子ＢＭＸフリースタイル・パークで優勝し、祝福される中村輪夢（左端）＝２７日、愛知県国際展示場

陸上男子マラソン競歩、ゴールに向かう勝木隼人（手前）＝２７日、愛知県庁・名古屋市役所周辺コース

陸上男子十種競技で優勝し、日の丸を掲げる丸山優真＝２７日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム（ＡＦＰ時事）

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