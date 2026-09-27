１００障害、福部が金＝競歩の勝木、自転車中村もＶ―愛知・名古屋アジア大会
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愛知・名古屋アジア大会第９日は２７日、陸上女子１００メートル障害で福部真子（日本建設工業）が１２秒７４で金メダルに輝いた。中島ひとみ（長谷川体育施設）は０秒０４差の２位。同やり投げは北口榛花（ＪＡＬ）が銀だった。男子十種競技は丸山優真（住友電工）が制し、マラソン競歩は男子の勝木隼人（自衛隊）が３時間３分３６秒で勝った。男子１１０メートル障害の村竹ラシッド（ＪＡＬ）は銀。
自転車のＢＭＸフリースタイル・パークは男子の中村輪夢（ウイングアーク１ｓｔ）が金メダル。小沢楓（環太平洋大）と女子の小沢美晴（Ｎ高）は、ともに２位だった。トランポリン女子個人は森ひかる（ＧＡＴＥ）が日本勢初制覇。
卓球は男子ダブルス決勝で張本智和（トヨタ自動車）篠塚大登（東都観光バス）組が中国ペアに敗れた。女子シングルスの張本美和（木下グループ）と早田ひな（日本生命）も、ともに準決勝で中国勢に敗れて銅。
野球は日本が決勝で韓国に１―３で敗れ、３２年ぶりの金メダルはならなかった。フェンシングは女子サーブル団体決勝で日本（江村、金子、尾崎、佐野）が韓国に３１―４５で敗れ、初の金メダルを逃した。ハンドボール女子はリーグ最終戦で日本が韓国に２３―２７で敗れて銀。
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