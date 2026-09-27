山中前市長、出直し選出馬へ＝パワハラ問題で辞職―横浜市

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幹部職員らへのパワハラ問題で辞職した横浜市の山中竹春前市長（５４）が出直し選に立候補する意向を固めたことが２７日、関係者への取材で分かった。２８日にも市内で記者会見を開いて表明する見通し。市長選は１０月４日告示、１８日投開票の日程で行われる。

市長選には弁護士の原沢敦美氏（５９）、会社経営者の福山敦士氏（３７）＝参政党推薦、前衆院議員の中谷一馬氏（４３）、共産党神奈川県副委員長の浅賀由香氏（４６）、市民団体代表の藤川祥子氏（５１）の新人５氏が出馬表明している。原沢氏は自民党市連と国民民主党県連が推薦、中谷氏は立憲民主党県連が支持する。山中氏の出馬により、混戦が予想される。

山中氏は横浜市大教授などを経て２０２１年８月の市長選で初当選。昨年の市長選では自民、公明、立民主要３会派の支援を受け再選された。

今年１月、市の現役幹部が山中氏のパワハラ行為を告発。第三者の弁護士らが７月末に公表した調査報告書では、幹部職員らに対する「ポンコツ」「人間のくず」といった発言など７項目をパワハラ行為と認定した。市議会では山中氏の辞職を求める動きが強まり、山中氏は今月７日付で辞職した。

辞職が同意された市議会終了後、記者団の取材に応じる横浜市の山中竹春市長＝９月７日、同市中区

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