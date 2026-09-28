倉本聰さん死去、９１歳＝脚本家、「北の国から」

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「北の国から」シリーズや「前略おふくろ様」など、数多くの名作ドラマを手掛けた脚本家の倉本聰（くらもと・そう、本名山谷馨＝やまや・かおる）さんが１８日、多臓器不全のため北海道富良野市の自宅で死去した。９１歳だった。東京都出身。葬儀は近親者で済ませた。１１月３日にお別れの会を富良野演劇工場で開く。

１９５９年、東京大文学部を卒業し、ニッポン放送に入社。６３年に退社後、フリーの脚本家に。東京の下町の料亭を舞台にした青春ドラマ「前略おふくろ様」が、７６年度の芸術選奨文部大臣賞を受賞するなど好評を博した。

７７年、富良野市に移住。同市を舞台に、大自然の中で生きる家族の姿を描いた連続テレビドラマ「北の国から」（８１～８２年）が大きな反響を呼んだ。スペシャルドラマ８編も制作され、２００２年まで続く人気シリーズとなった。

他の代表作に「昨日、悲別で」「優しい時間」「風のガーデン」「うちのホンカン」などがある。８４年からは私費を投じ、脚本家や俳優養成の場「富良野塾」を主宰。１０年の閉塾後は、塾の卒業生が中心の劇団「富良野ＧＲＯＵＰ」を指導するなど、後進育成にも力を注いだ。

近年は、高齢者が直面するさまざまな問題をコミカルに描く「やすらぎの郷（さと）」、続編の「やすらぎの刻（とき）～道」が話題を集めた。

降旗康男監督の映画「冬の華」「駅 ＳＴＡＴＩＯＮ」などの脚本も手掛けた。

００年に紫綬褒章、１０年に旭日小綬章を受章した。

脚本家の倉本聰さん

倉本聰さん＝２０２０年２月１３日、東京都港区

倉本聰さん＝２００５年７月、東京都港区

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