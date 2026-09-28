横浜市の山中前市長が出直し選出馬へ＝パワハラで辞職、２９日に会見

Newsfrom Japan

幹部職員らへのパワハラ問題で辞職した横浜市の山中竹春前市長（５４）は２８日、後援会の会合で、同市長選（１０月４日告示、同１８日投開票）に出直し出馬する意向を支援者らに伝えた。２９日に記者会見し、正式表明する。

会合は非公開で行われ、複数の出席者によると、山中氏はまず一連の問題について謝罪。「パワハラのない市役所づくりを誓う」「昨年の市長選の公約を実現したい」などと説明したという。会合後、出馬について報道陣に問われた山中氏は「あす（２９日）お伝えする」と述べるにとどめた。

山中氏は横浜市大教授などを経て２０２１年８月の市長選で初当選。昨年の市長選で、自民、公明、立憲民主の市議会主要３会派の支援を受け再選された。

今年１月、市の現役幹部が山中氏のパワハラ行為を告発。第三者の弁護士らが７月に公表した調査報告書は、幹部職員らに対する言動７項目をパワハラ行為と認定した。市議会では山中氏の辞職を求める動きが広がり、山中氏は今月７日付で辞職した。

市長選にはこれまで、弁護士の原沢敦美氏（５９）、会社経営者の福山敦士氏（３７）＝参政党推薦、前衆院議員の中谷一馬氏（４３）、共産党神奈川県副委員長の浅賀由香氏（４６）、市民団体代表の藤川祥子氏（５１）の新人５人が出馬表明している。原沢氏は自民党市連と国民民主党県連が推薦するほか、公明党市議団が支持。中谷氏は立憲民主党県連が支持する。

後援会の会合後に報道陣の前に姿を見せた山中竹春前横浜市長＝２８日午前、横浜市

横浜市役所

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]