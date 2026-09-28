横浜市の山中前市長が出直し選出馬へ＝パワハラで辞職、２９日に会見

政治・外交

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幹部職員らへのパワハラ問題で辞職した横浜市の山中竹春前市長（５４）は２８日、後援会の会合で、同市長選（１０月４日告示、同１８日投開票）に出直し出馬する意向を支援者らに伝えた。２９日に記者会見し、正式表明する。

会合は非公開で行われ、複数の出席者によると、山中氏はまず一連の問題について謝罪。「パワハラのない市役所づくりを誓う」「昨年の市長選の公約を実現したい」などと説明したという。会合後、出馬について報道陣に問われた山中氏は「あす（２９日）お伝えする」と述べるにとどめた。

山中氏は横浜市大教授などを経て２０２１年８月の市長選で初当選。昨年の市長選で、自民、公明、立憲民主の市議会主要３会派の支援を受け再選された。

今年１月、市の現役幹部が山中氏のパワハラ行為を告発。第三者の弁護士らが７月に公表した調査報告書は、幹部職員らに対する言動７項目をパワハラ行為と認定した。市議会では山中氏の辞職を求める動きが広がり、山中氏は今月７日付で辞職した。

市長選にはこれまで、弁護士の原沢敦美氏（５９）、会社経営者の福山敦士氏（３７）＝参政党推薦、前衆院議員の中谷一馬氏（４３）、共産党神奈川県副委員長の浅賀由香氏（４６）、市民団体代表の藤川祥子氏（５１）の新人５人が出馬表明している。原沢氏は自民党市連と国民民主党県連が推薦するほか、公明党市議団が支持。中谷氏は立憲民主党県連が支持する。

後援会の会合後に報道陣の前に姿を見せた山中竹春前横浜市長＝２８日午前、横浜市後援会の会合後に報道陣の前に姿を見せた山中竹春前横浜市長＝２８日午前、横浜市

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