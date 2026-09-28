スマイルアップ、東山社長が退任＝任期満了で、藤島氏は留任―新社長は山田弁護士

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ＳＭＩＬＥ―ＵＰ．（スマイルアップ、旧ジャニーズ事務所）の東山紀之社長は２８日、東京都内で記者会見し、任期満了で退任すると発表した。前社長の藤島ジュリー景子氏は代表取締役に留任する。後任の社長にはチーフ・コンプライアンス・オフィサー（ＣＣＯ）を務める山田将之弁護士が１０月１日付で就任する。

故ジャニー喜多川氏による性加害問題を受けて旧ジャニーズ事務所は２０２３年、東山氏が社長に就き、所属タレントのマネジメント業務を新設会社に引き継いだ上で、社名を変更。被害者への補償業務に専念してきた。２８日に開いた取締役会で、今後は法的な手続きや専門的な判断が必要になることから、経営体制の一部変更を決議したという。

会見で東山氏は「被害者救済に区切りをつけるということではない。会社としても、私個人としても、最後の一人まで必要な被害の補償を全うする」と述べた。

同社によると、２８日現在、補償受付窓口に１０４７人から申告があり、５８７人に補償内容を通知。一方、在籍や被害を確認できないといった理由で、２３１人には補償を行わないことを通知したという。

ＳＭＩＬＥ―ＵＰ．（スマイルアップ、旧ジャニーズ事務所）の社長退任を発表する東山紀之社長＝２８日午後、東京都千代田区

ＳＭＩＬＥ―ＵＰ．（スマイルアップ、旧ジャニーズ事務所）の東山紀之社長＝２０２３年１０月、東京都内（ＥＰＡ時事）

社長退任について記者会見するＳＭＩＬＥ―ＵＰ．（スマイルアップ、旧ジャニーズ事務所）の東山紀之社長＝２８日午後、東京都千代田区

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