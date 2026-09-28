中井飛馬２連覇、畠山紗英も金＝３０００障害は三浦龍司Ｖ―愛知・名古屋アジア大会
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愛知・名古屋アジア大会第１０日は２８日、自転車ＢＭＸレースで男子の中井飛馬（ビーズインターナショナル）が２大会連続優勝を果たした。女子は畠山紗英が金メダル。
陸上は男子３０００メートル障害の三浦龍司（ＳＵＢＡＲＵ）が８分１７秒３６で日本勢２８年ぶりの金メダル。同１５００メートルの飯沢千翔（住友電工）も優勝し、同４００メートル障害の後藤大樹（京都・洛南高）は日本歴代２位タイの４７秒９３をマークして銀だった。女子５０００メートルの田中希実（豊田自動織機）も２位。
卓球女子ダブルス決勝は張本美和（木下グループ）早田ひな（日本生命）組が※曼（※萠にリットウ）、王曼★（★日の下に立）（中国）組に０―４で屈して銀メダル。アーティスティックスイミング（ＡＳ）最終種目のチームフリールーティン（ＦＲ）で日本は２位となり、６大会連続の銀だった。
バドミントンは女子シングルス準決勝で山口茜（再春館製薬所）が王祉怡（中国）を２―０で破った。同ダブルスの中西貴映、岩永鈴組（ＢＩＰＲＯＧＹ）は準決勝で韓国ペアに敗れて銅メダル。バレーボール男子は１次リーグＡ組で日本がカザフスタンに３―０で快勝し、２連勝。
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