中井飛馬２連覇、畠山紗英も金＝３０００障害は三浦龍司Ｖ―愛知・名古屋アジア大会

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愛知・名古屋アジア大会第１０日は２８日、自転車ＢＭＸレースで男子の中井飛馬（ビーズインターナショナル）が２大会連続優勝を果たした。女子は畠山紗英が金メダル。

陸上は男子３０００メートル障害の三浦龍司（ＳＵＢＡＲＵ）が８分１７秒３６で日本勢２８年ぶりの金メダル。同１５００メートルの飯沢千翔（住友電工）も優勝し、同４００メートル障害の後藤大樹（京都・洛南高）は日本歴代２位タイの４７秒９３をマークして銀だった。女子５０００メートルの田中希実（豊田自動織機）も２位。

卓球女子ダブルス決勝は張本美和（木下グループ）早田ひな（日本生命）組が※曼（※萠にリットウ）、王曼★（★日の下に立）（中国）組に０―４で屈して銀メダル。アーティスティックスイミング（ＡＳ）最終種目のチームフリールーティン（ＦＲ）で日本は２位となり、６大会連続の銀だった。

バドミントンは女子シングルス準決勝で山口茜（再春館製薬所）が王祉怡（中国）を２―０で破った。同ダブルスの中西貴映、岩永鈴組（ＢＩＰＲＯＧＹ）は準決勝で韓国ペアに敗れて銅メダル。バレーボール男子は１次リーグＡ組で日本がカザフスタンに３―０で快勝し、２連勝。

自転車ＢＭＸレースの表彰式後、ポーズを取る（左から）男子金メダルの中井飛馬、女子金メダルの畠山紗英、男子銀メダルの木内彪凱＝２８日、名古屋競輪場ＢＭＸレースコース

陸上男子３０００メートル障害を終え、日の丸を掲げる金メダルの三浦龍司（左）と銀メダルの青木涼真＝２８日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム

陸上男子４００メートル障害決勝、２位でゴールし、日の丸を掲げる後藤大樹＝２８日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム

卓球女子ダブルス決勝、中国ペア（奥）にストレート負けした張本美和（右）、早田ひな組＝２８日、愛知・豊田市総合体育館

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