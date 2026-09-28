台風２５号、死者１４人に＝停電や浸水、交通寸断続く―発生から１週間

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台風２５号による大雨で、神奈川、千葉両県では２８日、新たに２人の死亡が確認され、死者は計１４人、捜索が続く行方不明者は１人となった。同日で発生から１週間が経過。被害が広範囲に及んだ千葉県では、堤防が決壊した印旛沼周辺などで浸水が続くほか、各地で起きた土砂崩れなどにより停電や断水が継続。鉄道の一部区間では復旧に３カ月かかる見通しとなっている。週内には台風２６号が接近する恐れもあり、住民らは新たな災害に不安を募らせている。

新たに死亡が確認されたのは、神奈川県三浦市の２０代女性と千葉県市原市の６０代男性。同県長柄町では、警察や消防などが運転中に土砂崩れに巻き込まれたとみられる７０代男性の捜索を続ける。

千葉県などによると、２８日午後４時現在で、住宅被害は損壊が計２００棟超、浸水が約１６００棟。約３９００軒が停電、約４５０戸が断水したままで、約１６０人が避難所に身を寄せる。約２０００軒が停電する市原市では、同日から自衛隊が倒木処理に当たった。

ＪＲ東日本によると、総武線の八街―成東間は復旧まで約１カ月、内房線の姉ケ崎―木更津間は約３カ月かかる見込み。内房線ではバスが確保できず、代行輸送も実施できていない。

こうした中、非常に強い２６号が接近する可能性があるとの天気予報を受け、２５号の爪痕が残る地域の住民からは不安の声が漏れる。酒々井町の男性（４４）は「とても心配だが、水が引かない限り対策のしようがない」と話した。

熊谷俊人知事は２７日、印旛沼の堤防応急工事を視察し、「台風が到来するまでにどこまでのことができるかだ」と述べた。

大雨による浸水が続く住居と車＝２８日午後、千葉県酒々井町

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