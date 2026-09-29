トクリュウに顧客情報提供疑い＝強盗事件関与、自称不動産業逮捕―警視庁

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匿名・流動型犯罪グループ（トクリュウ）に不動産の顧客情報を提供し、強盗事件に関与したとして、警視庁捜査１課は２９日までに、強盗未遂と住居侵入の疑いで、自称不動産業石原忍容疑者（５３）＝東京都港区台場＝を逮捕した。認否は明らかにしていない。

同庁がトクリュウによる強盗事件などで「情報元」を逮捕するのは初めてとみられる。同課は情報を入手した計画立案役の「案件屋」が、勧誘役を通じて実行役を集め事件を起こしたとみて調べている。

逮捕容疑は、案件屋とされる中島康博被告（５０）＝強盗未遂などの罪で起訴＝らと共謀。３月２０日午後７時４０分ごろ、江東区潮見の建築事務所兼住宅に窓ガラスを割って侵入し、住人の６０代と５０代の夫婦に暴行を加え、体を縛って金品を奪おうとした疑い。夫婦に抵抗され、未遂に終わった。

捜査関係者によると、石原容疑者は夫婦から不動産取引の相談を受け自宅に複数回出入りしていた。２０２４年１１月ごろ、把握した資産や家族構成などの情報を中島被告に提供。翌月に実行する計画だったが、実行役が集まらなかったため中止されていた。

石原容疑者は今年３月、別の強盗計画が失敗した中島被告から改めて夫婦宅を標的とした計画について相談を受け、了承。報酬として、奪った金品の５０％を中島被告と勧誘役の３人で山分けする予定だったという。

夫婦宅が標的となった事件では、これまでに中島被告や勧誘役、実行役ら計７人が逮捕、起訴された。供述やスマートフォンの解析などから石原容疑者が関与した疑いが浮上した。

警視庁本部＝東京都千代田区

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