山中前市長、再出馬を表明＝「誠実に市民と向き合う」―横浜市長選

社会

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幹部職員らへのパワハラ問題で辞職した横浜市の山中竹春前市長（５４）は２９日午前、市内で記者会見し、同市長選（１０月４日告示、同１８日投開票）に無所属で出直し出馬する意向を正式に表明した。山中氏は自身の行為を謝罪した上で、「生活者目線の横浜を推し進めることが必要だ。いま一度誠実に市民と向き合う」と述べた。

市長選には既に新人５人が立候補の意向を表明している。会見で山中氏は「政策をやり遂げる責任がある」としたが、パワハラ認定後、再び信任されるかどうかが最大の焦点となる。一方、カジノを含む統合型リゾート（ＩＲ）については「再誘致の動きを感じている。断固阻止しなければならない」と強調した。

山中氏は２０２１年８月の市長選で立憲民主党の推薦を受け初当選。２５年の市長選では自民、公明、立民の市議会主要３会派の支援を受け再選された。

今年１月、市の現役幹部は山中氏のパワハラ行為を告発し、７月の第三者調査報告書は幹部職員に対する言動７項目をパワハラ行為と認定。山中氏は９月７日付で辞職した。各党が新人候補の擁立に動く中、地元経済界の一部などは山中氏支援を打ち出した。

記者会見で横浜市長選への出馬を表明する山中竹春前市長＝２９日午前、同市中区記者会見で横浜市長選への出馬を表明する山中竹春前市長＝２９日午前、同市中区

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