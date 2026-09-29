山中前市長、再出馬を表明＝「誠実に市民と向き合う」―横浜市長選

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幹部職員らへのパワハラ問題で辞職した横浜市の山中竹春前市長（５４）は２９日午前、市内で記者会見し、同市長選（１０月４日告示、同１８日投開票）に無所属で出直し出馬する意向を正式に表明した。山中氏は自身の行為を謝罪した上で、「生活者目線の横浜を推し進めることが必要だ。いま一度誠実に市民と向き合う」と述べた。

市長選には既に新人５人が立候補の意向を表明している。会見で山中氏は「政策をやり遂げる責任がある」としたが、パワハラ認定後、再び信任されるかどうかが最大の焦点となる。一方、カジノを含む統合型リゾート（ＩＲ）については「再誘致の動きを感じている。断固阻止しなければならない」と強調した。

山中氏は２０２１年８月の市長選で立憲民主党の推薦を受け初当選。２５年の市長選では自民、公明、立民の市議会主要３会派の支援を受け再選された。

今年１月、市の現役幹部は山中氏のパワハラ行為を告発し、７月の第三者調査報告書は幹部職員に対する言動７項目をパワハラ行為と認定。山中氏は９月７日付で辞職した。各党が新人候補の擁立に動く中、地元経済界の一部などは山中氏支援を打ち出した。

記者会見で横浜市長選への出馬を表明する山中竹春前市長＝２９日午前、同市中区

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