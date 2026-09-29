総人口２．５％減、１億２２９７万人＝外国人３８４万人で過去最多―２５年国勢調査

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総務省が２９日発表した２０２５年１０月実施の国勢調査の確定値によると、外国人を含む日本の総人口は１億２２９７万２５２８人と、２０年の前回調査に比べ３１７万３５７１人（２．５％）減少した。１９２０年の調査開始以来、３度目のマイナスとなった。

日本人は３．５％減の１億１９１３万１９３５人で、前回調査から減少率が拡大した。外国人は３９．８％増の３８４万３９人で、過去最多となった。国籍別では「中国」の割合が２４．０％と最多。次いで「ベトナム」が１５．９％、「韓国・朝鮮」が１０．４％だった。前回調査では韓国・朝鮮の割合が１５．８％、ベトナムが１３．９％で、今回順位が入れ替わった。

総人口を男女別で見ると、男性が５９７７万２０９２人、女性が６３２０万４３６人。総人口に占める６５歳以上の割合は２８．５％から２９．４％に上昇した。

都道府県別で人口が増加したのは東京のみ。沖縄は、５月末の速報値段階では微増していたが、データを精査した結果、減少していたことが分かった。東京の増加幅は前回よりも縮小したほか、埼玉、千葉、神奈川、愛知、滋賀、福岡、沖縄の７県が増加から減少に転じた。残りの３９道府県は減少幅が拡大した。

総務省＝東京都千代田区

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