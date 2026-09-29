「特定技能」外国人４４万人＝６月末時点、過去最多

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出入国在留管理庁は２９日、就労を目的とする在留資格「特定技能」を取得して日本に在留する外国人数が２０２６年６月末時点で過去最多の４４万４２５６人だったと発表した。半年前の２５年末から１３．８％増。このうち熟練した技能を求められる２号は２．３倍の１万８２９５人となった。

特定技能は国内の労働力不足を補うため１９年に導入された在留資格で、最長５年間就労できる「１号」、家族を帯同して事実上無期限で働ける「２号」がある。入管庁によると、制度開始から約７年が経過し、１号から２号に移行する外国人が増えたことなどが増加の背景にある。

１号は２５年末比１１．４％増の４２万５９６１人。国籍・地域別ではベトナムが最も多く、インドネシア、ミャンマーと続いた。居住先は愛知県、東京都、大阪府、埼玉県、千葉県の順で、大都市圏が多い。

鉄道分野で外国人の在留資格「特定技能」人材を育成する研修＝３月６日、福島県白河市

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