民間平均給与、５年連続で増加＝２５年は４８７万円―国税庁

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民間企業で働く人が２０２５年の１年間に得た平均給与は前年比１．９％増の４８７万円で、５年連続で増加し、過去最高だったことが２９日、国税庁の民間給与実態統計調査で明らかになった。平均賞与も２年連続増加の７５万円だった。幅広い業界で賃上げが広がっていることなどが背景にあるとみられる。

男女別の平均給与は男性が同１．７％増の５９７万円、女性は同２．６％増の３４２万円で、いずれも過去最高。雇用形態別では正社員が５５９万円（同２．６％増）、パートやアルバイトを含む正社員以外は２１０万円（同１．６％増）だった。

業種別で最も高かったのは、電気やガス、水道などの８５４万円で、金融・保険（７２５万円）、情報通信業（６８１万円）が続いた。最も低かったのは宿泊や飲食サービスの２７５万円で、医療・福祉（４２４万円）や運輸・郵便（４８２万円）とともに前年を下回った。

民間の給与所得者は同２万人増の６０８０万人。給与総額は同２．６％増の２４７兆６４７９億円。源泉徴収された所得税額は１３兆１２６２億円だった。

同調査は１９４９年分から開始され、今回で７７回目。

横断歩道を渡る通勤客（資料写真）

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