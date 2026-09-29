サーフィン五十嵐カノア、池田美来が金＝男子８００は落合晃Ｖ―愛知・名古屋アジア大会
Newsfrom Japanスポーツ
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
愛知・名古屋アジア大会第１１日は２９日、初めて正式競技となったサーフィンで男子の五十嵐カノアと女子の池田美来が金メダルに輝いた。ともに条件付きで２０２８年ロサンゼルス五輪の出場枠を獲得。女子の野中美波は銅だった。
陸上８００メートルは男子の落合晃（駒大）が大会新記録の１分４４秒４８で日本勢６４年ぶりの金メダル。女子の久保凜（積水化学）は４位だった。男子１６００メートルリレーは日本（佐藤、林申、今泉、中島）が３大会ぶりの制覇。バドミントン女子シングルス決勝は山口茜（再春館製薬所）が世界ランキング１位の安洗塋（韓国）に０―２で敗れ、日本勢２８年ぶりの金メダルを逃した。飛び込みは男子３メートル板飛び込みで３４歳の坂井丞（ミキハウス）が銅。
サッカー女子は３連覇を目指す日本（なでしこジャパン）が準決勝で韓国を２―０で退けた。１０月２日の決勝は北朝鮮と対戦。自転車はトラック種目の男子チームスプリント決勝で日本（長迫、太田、中石）が中国に敗れて２位だった。バレーボール男子１次リーグＡ組は日本がパキスタンを３―０で下し、３戦３勝の同組首位で決勝トーナメントに進んだ。
[Copyright The Jiji Press, Ltd.]