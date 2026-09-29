ニデック、岸田社長が辞任＝財務報告で「適切と言えぬ言動」―後任に戒田専務執行役員

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モーター大手のニデックは２９日、岸田光哉社長（６６）が同日付で辞任したと発表した。２０２６年３月期決算と過年度の決算を訂正する過程で、財務報告に関して岸田氏による「必ずしも適切とは言いかねる言動があったことが確認された」という。同社では会計不正や品質不正が相次ぎ発覚していた。

同日の臨時取締役会で、後任には戒田理夫専務執行役員（７０）を社長執行役員に選定した。戒田氏は社内に設けた「ニデック再生委員会」の副委員長を務めている。年内に開く臨時株主総会を経て代表取締役社長に就く予定。同日の臨時取締役会では、南井正之常務（５７）が代表取締役となる人事も決めた。

同社は３０日、不正会計などを受けて延期していた２５年１０～１２月期と２６年３月期の決算を開示する。大規模な減損損失の計上を検討しており、少なくとも数千億円規模に上る見通しだ。

不正会計は２５年９月に発覚。今年５月には顧客の確認がないまま部材や工程、設計を変更するといった品質不正も判明していた。東証は２５年１０月にニデックを「特別注意銘柄」に指定。同社はガバナンス（企業統治）の立て直しと、財務基盤の強化が喫緊の課題となる。

岸田光哉・ニデック前社長

戒田理夫・ニデック社長執行役員（同社提供）

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