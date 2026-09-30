両陛下、熊本地震被災地に＝八代市で黙礼、避難者いたわる

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天皇、皇后両陛下は３０日、７月の熊本地震の被災者を見舞うため、熊本県を日帰りで訪問された。被害の大きかった八代市や氷川町を巡り、避難所などで暮らす被災者と面会。災害対応に当たった人たちをねぎらった。

両陛下は午前１１時半ごろ、特別機で熊本空港に到着。自衛隊のヘリコプターに乗り換え、午後１時４５分ごろ八代市の河川敷にある臨時ヘリポートに降り立つと、煙突が倒壊した日本製紙八代工場など甚大な被害が出た地域に向けて黙礼した。

同行した木村敬知事によると、両陛下はヘリの中で同工場や、爆発事故が起きたイオンモール熊本（嘉島町）について説明を受けた。

両陛下はその後、約８０人が身を寄せる避難所「桜十字ホールやつしろ」（八代市）を訪問。腰をかがめて被災者の話に耳を傾けながら「大変でしたね」などと声を掛けて回った。

熊本地震の被災者を見舞うため、熊本空港に到着された天皇、皇后両陛下＝３０日午前、熊本県益城町（代表撮影）

熊本地震の被災者を見舞うため自衛隊ヘリで熊本県八代市に到着し、被災地の方角に向かって黙礼される天皇、皇后両陛下＝３０日午後（代表撮影）

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