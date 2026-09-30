声にも「パブリシティー権」初判断＝生成ＡＩで模倣、人気声優訴え―削除請求は退ける・東京地裁

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生成ＡＩ（人工知能）を使って自身の声を無断で模倣した動画が公開されたとして、人気声優の津田健次郎さんが短編動画投稿アプリＴｉｋＴｏｋ（ティックトック）運営会社に対し、動画の削除を求めた訴訟の判決が３０日、東京地裁であった。高橋彩裁判長は、著名人が自身の名前や肖像から生じる商業的価値を独占できる「パブリシティー権」の保護対象に人の声も含まれるとの初判断を示した。削除請求は棄却した。

声優や歌手らの声の無断模倣が問題になる中、生成ＡＩによる声の権利侵害を巡る初の訴訟。司法判断が示されたことで、同種被害の抑止につながることが期待される。

判決で高橋裁判長は「人の声は、肖像と同様に個人の人格の象徴だ」とし、声の無断使用について権利侵害があり得ると述べた。一方、津田さん側の権利が侵害されたかどうかの個別判断は行わず、動画が既に削除されているとして、請求は退けた。

判決によると、２０２４年７月～２５年９月、都市伝説などを扱うナレーション付きの動画が特定のアカウントから１８８本投稿された。フォロワー数は約２１万人に上り、「ツダケンの声がする」「声が似ている」などのコメントが寄せられた。

訴訟で原告側は、アニメ「呪術廻戦」の人気キャラクター役などで知られる津田さんの声質が生成ＡＩで意図的に作成されたと主張。パブリシティー権の侵害などを訴えた。一方、運営会社側は「投稿者は友人の声を生成ＡＩに学習させた」などと反論。動画データはアカウントごと既に削除されたとし、請求却下も求めていた。

津田健次郎 声優

東京地裁＝東京都千代田区（ＡＦＰ時事）

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