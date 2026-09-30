食品値上げ、年間２万品目超＝２年連続、１０月は３１５３品―帝国データ

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帝国データバンクは３０日、主要食品メーカー１９５社が１０月に値上げを予定している飲食料品が３１５３品目（前年同月は３１６１品目）に上るとの調査結果を発表した。今年の累計品目数は、判明分だけで２万１８７品目に達し、２年連続で２万品を超えた。

中東情勢の悪化による原油やナフサの高騰に加え、歴史的な円安が物価を押し上げている。帝国データは「今後も中東情勢や為替動向などの影響を受けやすい状況が続く」として値上げの動きが継続するとの見方を示した。家計の負担は一段と重くなりそうだ。

１０月の値上げ品目を分野別で見ると、酒税改正に伴い発泡酒や第三のビール、缶酎ハイなどが増税となる「酒類・飲料」が１３９９品目と最多だった。サントリーが第三のビールからビールに転換する「金麦」は、３５０ミリリットル缶の店頭想定価格が１９７円から２０６円となる見込み。

しょうゆやたれ類などの「調味料」も８２０品目に上った。エバラ食品工業は調味料など計４９品を値上げする。「すき焼きのたれ」（５００ミリリットル）は希望小売価格を４７５円から５２４円とする。

１１月は前年同月比で約１０倍となる１４６９品目の値上げが判明している。

酒税改正で１０月から値上げされる酎ハイ＝２５日、東京都大田区の「ＭＥＧＡドン・キホーテ 大森山王店」

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