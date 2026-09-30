元交際相手に拘禁刑２０年＝ネイリスト殺害「動機は身勝手」―水戸地裁

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水戸市のアパートで２０２５年末、ネイリスト小松本遥さん＝当時（３１）＝が殺害された事件で、殺人とストーカー規制法違反の罪に問われた元交際相手、大内拓実被告（２９）の裁判員裁判の判決が３０日、水戸地裁であった。有賀貞博裁判長は拘禁刑２０年（求刑拘禁刑２１年）を言い渡し、「出会う前の人生にリセットしたいとの動機は身勝手だ」と非難した。

有賀裁判長は、頭部などへの傷が４０カ所を超えることから「態様は非常に強固な殺意に基づく、執拗（しつよう）で凄惨（せいさん）なものだ」と指摘。位置情報を特定する紛失防止タグを悪用し、凶器のハンマーなどを準備したことから計画性も認めた。「妊娠中であったのに突然の理不尽な凶行で人生を終えることを余儀なくされた被害者の無念さは計り知れない」と述べた。

その上で「別れに納得できず、いらだちや怒りを募らせ、出会う前に戻って人生をリセットしたいという気持ちから殺害を考えるようになったという動機は身勝手というほかない」と非難した。

一方、反省の言葉を述べた点などを考慮した。

判決によると、大内被告は２５年１２月３１日夕、水戸市加倉井町のアパートで、小松本さんの頭部をハンマーで多数回殴り、包丁で首を突き刺すなどして殺害。同２８日からは連日、自宅周辺をうろつき、車のナンバープレート裏側に紛失防止タグを無断で取り付けた。

水戸地裁＝水戸市

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