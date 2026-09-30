柔道の近藤兄妹が金＝クライミング安楽もＶ―愛知・名古屋アジア大会

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愛知・名古屋アジア大会第１２日は３０日、柔道で男子６０キロ級の近藤隼斗（パーク２４）、妹で女子４８キロ級の近藤美月（東海大）がともに金メダルを獲得した。

スポーツクライミングの男子ボルダーで安楽宙斗（ＪＳＯＬ）が優勝し、楢崎智亜は３位だった。安楽は２大会連続の金。レスリング男子グレコローマンスタイルで８７キロ級の吉田泰造（日体大）は金、６７キロ級の曽我部京太郎（ＡＬＳＯＫ）は銀だった。女子６８キロ級の石井亜海（クリナップ）は頂点に立った。

水泳の男子高飛び込みで玉井陸斗（滋賀・立命館ク）は銀、女子３メートル板飛び込みの三上紗也可（鳥取県庁）は銅。

カヌー・スラロームの男子カヤックシングルで田中雄己（ミキハウス）は銀。自転車の団体追い抜きで日本は男女とも決勝で中国に敗れた。

サッカー男子準決勝で、Ｕ２１（２１歳以下）代表の日本はウズベキスタンを１―１からのＰＫ戦で下し、決勝に進んだ。ホッケー女子の日本は準決勝で中国に敗れた。

表彰式後、金メダルを手にする柔道男子６０キロ級の近藤隼斗（左）と女子４８キロ級の近藤美月のきょうだい＝３０日、愛知・ＩＧアリーナ

スポーツクライミング男子ボルダーで優勝した安楽宙斗（中央）。右は３位の楢崎智亜（右）＝３０日、名古屋市国際展示場

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