南西シフト「無条件受け入れでない」＝就任会見で政府説明要求―古謝沖縄知事

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沖縄県の古謝玄太知事が３０日に就任し、県庁で記者会見に臨んだ。南西地域の防衛力を強化する「南西シフト」について「一定の自衛力は理解する」としつつ「無条件に受け入れるわけではない」と表明。地元への説明と理解の醸成、基地負担軽減策とのバランス、空港や港湾の民間利用への影響回避を政府に求めていく考えを示した。

米軍普天間飛行場（宜野湾市）の名護市辺野古への移設に関しては「一日も早い危険性除去のため」だとして容認する立場を改めて強調。「辺野古新基地建設問題対策課」は１０月１日付で廃止し、早期返還対策室を新たに設けると説明した。

一方、中距離ミサイル発射装置「タイフォン」を嘉手納基地（沖縄県嘉手納町など）に保管する米軍の計画に対しては「十分な説明がなされていない」と不満を示し、保管の理由・期間についての説明を政府に求めた。

就任記者会見に臨む古謝玄太沖縄県知事＝３０日午後、同県庁

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