はやぶさ２、エンジン故障＝初代救った「クロス運転」で再開へ―最終の小惑星向け航行継続・ＪＡＸＡ

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小惑星「りゅうぐう」からの試料を地球に持ち帰った後、別の小惑星に向かう拡張ミッションを継続中の探査機「はやぶさ２」で、航行に使う４基のイオンエンジンのうち唯一正常に動いていた１基が故障したことが１日、分かった。

宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）は、初代「はやぶさ」でも行った、故障したイオンエンジン２基の使用可能な部分を組み合わせる「クロス運転」と呼ばれる手法でミッションを継続する方針。今月後半にも同エンジンの運用を再開するが、２０３１年に最終目的地の小惑星「１９９８ ＫＹ２６」に到着できるかは今後の劣化の進展にもよるため、現時点では不明という。

はやぶさ２は打ち上げから１２年近くが経過し、設計寿命を大幅に超過。さまざまな機器に故障や劣化が生じている。

ＪＡＸＡによると、４基あるイオンエンジンのうちＡ、Ｃ、Ｄの劣化が進み、拡張ミッションではりゅうぐうへの往復時に温存していたＢを主に使っていたが、８月中旬に不具合が発生。復旧を試みたが、動作しなくなった。

イオンエンジンは「イオン源」と「中和器」から成り、航行には両者が同時に動くことが必要。詳しく調べたところ、Ｂはイオン源が故障していたものの、中和器は動作可能だった。一方、ＣとＤは中和器が故障し、イオン源は機能することが判明。そこで回路を切り替えて、Ｄのイオン源とＢの中和器を組み合わせることにした。

この手法は初代はやぶさでも使われ、地球に帰還できなくなる危機を救った。当時の担当者で、はやぶさ２の責任者も務めた国中均・ＪＡＸＡ名誉教授が仕様外で追加した「裏技」だったが、はやぶさ２は当初から利用できる仕様にしていた。

ＪＡＸＡの三桝裕也・はやぶさ２拡張ミッションチーム長は「限界を超えて運転を続けるイオンエンジンと共に、チーム一同、最後まであきらめずに運用を続ける」とコメントした。

４基あるイオンエンジンで航行する「はやぶさ２」の想像図（ＪＡＸＡ提供）

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