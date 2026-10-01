日本酒の最高賞、山梨「七賢」＝焼酎は熊本「麦汁」―仏コンクール

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【パリ時事】フランス・パリで９月３０日、日本酒などのコンクール「クラマスター」の２０２６年度授賞式が行われた。最高賞のプレジデント賞は、日本酒部門が山梨銘醸（山梨県北杜市）の「七賢 スパークリング 星ノ輝」に、本格焼酎・泡盛部門が豊永酒造（熊本県湯前町）の麦焼酎「麦汁」に決まった。

審査員は両銘柄を「みずみずしさと力強さに際立つ味わい」「趣に深みがある」と絶賛した。豊永酒造の豊永遼常務は「世界に認められ、大変光栄」と感謝。山梨銘醸の北原対馬社長は「多くの人が日本酒との接点を持つきっかけになれば」と話した。

このほか、リキュール部門は千代むすび酒造（鳥取県境港市）の「ＵＬＴＲＡ ＹＵＺＵ（ウルトラゆず）」、日本ワイン部門はホーライサンワイナリー（富山市）の「Ｒ３５９ サンゴク」が最高賞に輝いた。

山梨銘醸の日本酒「七賢 スパークリング 星ノ輝」（左）と豊永酒造の麦焼酎「麦汁」＝９月３０日、パリ

千代むすび酒造のリキュール「ＵＬＴＲＡ ＹＵＺＵ（ウルトラゆず）」（右）とホーライサンワイナリーの赤ワイン「Ｒ３５９ サンゴク」＝９月３０日、パリ

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