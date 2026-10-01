柔道の藤原、谷岡、前田が金＝レスリングは仲里Ｖ―愛知・名古屋アジア大会
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愛知・名古屋アジア大会第１３日は１日、柔道の男子８１キロ級で藤原崇太郎（旭化成）が金メダルを手にした。女子は６３キロ級の谷岡成美（日本エースサポート）、７０キロ級の前田凜（環太平洋大）とも優勝。
レスリングは男子グレコローマンスタイル９７キロ級の仲里優力（松尾建設）が制覇。７７キロ級の日下尚（マルハン北日本カンパニー）は銀メダルだった。カヌー・スラローム女子カヤックシングルは伊藤くるみ（極洋）が金。自転車トラック種目は男子個人スプリントの太田海也（楽天Ｋドリームス）、同オムニアムの梅沢幹太（鹿屋体大）、女子マディソンの垣田真穂（早大）内野艶和（ＨＰＣＪＣブリヂストンアンカー）組が、いずれも頂点に立った。
スポーツクライミングは女子ボルダーで森秋彩（茨城県連盟）が２位。ソフトボールの日本は１次リーグ第６戦の台湾戦で４４歳の上野由岐子（ビックカメラ高崎）が今大会初登板。台湾に４―２で競り勝ち、６戦全勝とした。バレーボール男子準々決勝は日本がカタールを３―０で退け、４強入り。
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